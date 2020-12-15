شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 142 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 142 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 201 حالة تعافٍ إضافية، 10 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 360155 حالة، من بينها 3093 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 476 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 350993 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6069 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.