السعودية | مغردون يتفاعلون مع "شتاء السعودية".. وتوقعات بانتعاش السياحة

شكرا لقرائتكم مغردون يتفاعلون مع "شتاء السعودية".. وتوقعات بانتعاش السياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ما إن أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق موسم شتاء السعودية، تحت شعار" الشتاء حولك"، بث السعوديون عبر وسم #شتاء_السعودية صوراً لجماليات مدنهم والطبيعة الخلابة والمواقع السياحية والتراثية بها، وتضمن الوسم الذي تفاعل معه السعوديون بشكل واسع، صوراً تبين جمال السعودية في الشتاء.

وقال عضو اللجنة السعودية للسفر والسياحة هاني العميري لـ "العربية.نت": يُتوقع أن يحقق قطاع السياحة في السعودية خلال شتاء السعودية نسبة عالية من الإشغال تصل إلى 85% وبعوائد أرباح تتجاوز الـ 5 مليارات ريال، وذلك لتمتع المدن بأجواء شتوية جميلة، ونظراً لما ستشهده من كثافة في الزوار خلال الفترة القادمة.

النجاح الكبير

وقال: "يأتي شتاء السعودية بعد النجاح الكبير الذي حققه صيف السعودية، حيث يتوقع أنه سيجذب أكثر من مليون و500 ألف شخص خلال الشهرين القادمين، فمواسم السعودية السياحية والترفيهية، قادت السعودية إلى مرحلة جديدة من التنوع الثقافي والترفيهي، وأسست منصات إبداعية غير مسبوقة".

وأضاف: "خلال فصل الشتاء تتعدد الوجهات السياحية للعديد من المدن في المملكة، التي ستسجل زواراً بشكل ملحوظ، فجميع المدن السعودية تعد جذباً سياحياً، نظير ما تتضمنه من مناظر طبيعية خلابة ومواقع تاريخية وتراثية وثقافية".

شعار الشتاء حولك

وتابع: "سيشمل خلال شتاء السعودية انتعاشا للقطاعات المساندة المرتبطة بالسياحة، مثل وسائل النقل والمطاعم والمناشط الترفيهية في مختلف المدن والمواقع الترفيهية كالسواحل والمتنزهات البرية والبحرية وغيرها".

وقد أطلقت الهيئة السعودية للسياحة موسم شتاء السعودية تحت شعار "الشتاء حولك" خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020 حتى نهاية مارس 2021م، وذلك في أكثر من 17 وجهة سياحية حول السعودية.

وسيوفر الموسم ما يزيد عن 300 تجربة وباقة سياحية، بالإضافة إلى العديد من العروض تقدمها أكثر من 200 منشأة في القطاع الخاص، لتستمتع من خلالها العوائل والأفراد والمواطنون والمقيمون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي باكتشاف ما تحويه مناطق السعودية من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء، يتراوح بين الأجواء المعتدلة اللطيفة والأجواء الباردة، إلى جانب الاستمتاع بالباقات والأنشطة والتجارب السياحية الممتعة لكل فئات المجتمع.

كما تتوزع الوجهات السياحية لشتاء السعودية في جميع أنحاء المملكة، فمن قلب المملكة النابض عند العاصمة الرياض ومنطقة الدرعية، إلى الوجهات السياحية في شمالها عند مدن تبوك والجوف وحائل والعلا، ومن شرق السعودية في الدمام والخبر والأحساء، إلى المنطقة الغربية حيث عروس البحر الأحمر جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وينبع وأملج، وصولاً إلى جنوب المملكة عن طريق مرتفعات الطائف مروراً بالباحة وعسير وجازان.