البنك المركزي السعودي: تجاهلوا إعلانات «الفوركس» المشبوهة

أكد أنها تصدر من جهات غير مرخصة

نصح البنك المركزي السعودي، عملاء البنوك بعدم التجاوب مع إعلانات شركات الفوركس غير المرخصة؛ لتفادي الوقوع في عمليات نصب. وقال البنك، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنصيحة لكل مستفيد: «إن تجاهلك لإعلانات شركات الفوركس المشبوهة وغير المرخصة يبعد عنك الوقوع في عمليات النصب والاحتيال». وكان البنك المركزي السعودي، قد حذَّر من رسائل الاحتيال النصية التي قد تستخدم اسم البنك المركزي السعودي، أو يدعي مرسلها أنه من منسوبي البنك؛ بهدف إغراء الضحايا للإيقاع بهم، كما أصدرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية تحذيرًا مماثلًا من ممارسات الاحتيال المالي؛ حيث يستخدم المحتالون حيلًا وأساليب متنوعة للإيقاع بضحاياهم، كما نبَّهت إلى ضرورة الحفاظ بشكل تام على الأرقام السرية لبطاقات الائتمان؛ لضمان تأمين الحسابات، مع الحذر من أي رسائل إلكترونية مجهولة المصدر ترد عبر البريد الإلكتروني للمستفيدين. اقرأ أيضًا: البنك المركزي السعودي يحذر من رسائل الاحتيال النصية

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