«حساب المواطن» يعلن استقبال طلبات الاعتراض على دفعة ديسمبر

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ37 «ديسمبر 2020».

وذكر البرنامج –عبر تويتر- أن طلبات الاعتراض يتم تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن –في وقت سابق- أنه تم إيداع «1.8» مليار ريال لـ«10.7» ملايين مستفيد، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن للدفعة الـ37 «شهر ديسمبر».

وذكر البرنامج، أن تعويضات الدفعات السابقة بلغت «18» مليون ريال، وأن «79%» من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

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حساب المواطن: إيداع 1.8 مليار ريال.. و79 % حصلوا على الدعم