رشا العبدالله: قطاع الإبل جاذب للاستثمار.. والعنصر النسائي منافس قوي

أكدت مالكة الإبل، رشا العبدالله، والتي شاركت في شوط المفاريد لون «الحمر»، في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أنَّ قطاع الإبل بات أرضًا خصبةً للاستثمار؛ بفضل الجهود الكبيرة التي يقوم بها نادي الإبل، برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

وأوضحت العبدالله، أن ابن حثلين استطاع أن يُحدث طفرة كبيرة في هذا القطاع على مستوى عالمي، من خلال تأسيسه ورئاسته للمنظمة الدولية للإبل، ورئاسته للاتحاد الدولي لبولو الإبل.

وتابعت العبدالله قائلة إن «مجال الاستثمار في الإبل، والاهتمام بهذا الموروث مربح جدًّا، وبات يشكِّل اهتمامًا كبيرًا من قِبل شريحة كبيرة من المجتمع، ودخول العنصر النسائي أكبر دليل على هذا الأمر».

وحول مشاركتها في النسخة الحالية من مهرجان الملك عبد العزيز، قالت العبدالله: إن «المنافسة قوية جدًّا في منافسات الإبل، وتحتاج بُعد نظر، ومبالغ عالية يدفعها المتسابق؛ لتعزيز منقيته، بشراء فرديات مميَّزة كمهر للمركز الأول».

وتابعت أنها كانت متحمسة جدًّا للمشاركة الأولى لها، مضيفة أنها تشعر بالفخر والشموخ، وأنها معجبة بالحماسة والتحدي والشغف الذي تشهده النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأشارت العبدالله، أنها عاشقة لهذا الموروث منذ الصغر، ورغم عملها في مجال الصحة، إلا أنها لم تتوقف عن ممارسة هوايتها المحبَّبة.

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