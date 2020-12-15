جامعة جازان تفتح باب القبول في 9 دبلومات للفصل الثاني

دعت جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الراغبين في الالتحاق بالبرامج التطبيقية والدبلومات للمسارعة بتقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر موقع الجامعة في موعد أقصاه الخميس المقبل.

وأوضح عميد خدمة المجتمع بالجامعة الدكتور أحمد حنتول أن العمادة أتاحت القبول في 9 برامج ودبلومات للجنسين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ وقدمت دليلًا يوضح الجدول الزمني للقبول وشروطه، لمساعدتهم على اختيار البرامج المناسبة لرغباتهم.

وأشار الدكتور حنتول إلى أنه بدء استقبال الطلبات يوم الأربعاء الماضي 24/ 4/ 1442هـ ويستمر لغاية الخميس 2/ 5/ 1442هــ، وسيتم إعلان نتائج الفرز والترشيح المبدئي يوم الثلاثاء الموافق 7/ 5/ 1442هـ فيما ستنطلق الدراسة للفصل الدراسي الثاني في 4/ 6/ 1442هـ.

وأضاف حنتول أن التخصصات المتاحة هي: الاتصالات وشبكات الحاسب: سنتان ونصف السنة، والعلاقات العامة: سنتان، والتقنية الإدارية «إدارة مكتبية» سنتان، وتقنية البرمجة وقواعد البيانات: سنتان، وعلوم الحاسب الآلي التطبيقي «برمجة تطبيقية»: سنة، وخرائط ونظم المعلومات: سنتان، والفندقة والسياحة: سنتان، ومساعدو الإخراج الإذاعي والتلفزيوني: سنة، والتسويق: سنتان.