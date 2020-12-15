أشارت للتقرير الصادر عن الأرصاد..
أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، من المواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه يومي الأربعاء والخميس.
وذكرت إمارة مكة –عبر حسابها على تويتر- أن منطقة مكة المكرمة ستتعرض لحالة مطرية يومي غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، المسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، المدينة المنورة وأجزاء من مكة المكرمة تشمل السواحل منها، كذلك على مناطق الحدود الشمالية والجوف و حائل.
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كانت هذه تفاصيل خبر حالة مطرية على مكة.. وإمارة المنطقة تطالب بتجنب مجاري السيول والأودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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