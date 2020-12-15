الحربي: تحسن الأحوال الجوية على 4 مناطق.. خلال ساعات

توقّع الراصد الجوي علي الحربي استمرار الحالة الجوية الماطرة، اليوم الثلاثاء، على جبال شمال المدينة وبعض سواحلها وأقصى شمال المملكة.

وأوضح أنه مع المساء وصباح الغد تتحسن فرص حايل وجبال مكة وبعض سواحلها والقصيم وشمال الشرقية.

وقال الحربي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التوقعات تسير بفضل الله على النحو المأمول ونسأل الله الكريم أن يَعُمَّ بخير الغيث كل الديار.. هذا اليوم بأمرالله جبال شمال المدينة وبعض سواحلها وأقصى شمال المملكة ومع المساء وصباح الغد تتحسن فرص حايل وجبال مكة وبعض سواحلها والقصيم وشمال الشرقية.. لنبدأ بعد ذلك بمتابعة غرب بحر العرب».

وقبل يومين توقّع الحربي، أن تشهد البلاد حالة جوية أشبه بتلك التي مرت بها في نوفمبر الماضي، ابتداءً من أمس الاثنين حتى الخميس المقبل.

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