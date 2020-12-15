«التعليم» تعلن عن 300 منحة للتدريب الطبي في بريطانيا.. وتوضح الشروط

أعلنت وزارة التعليم، بالتعاون مع منظمة التدريب الطبي الإنجليزية «HEE» ومستشفيات جامعة برمنغهام «UHB»، وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني، عن تخصيص «300» مقعد ومنحة دراسية للتدريب الطبي للسعوديين في الزمالة العامة والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا.

وأوضحت الوزارة أنه تم توفير 300 مقعد للأطباء السعوديين في مختلف التخصصات العامة والدقيقة والمعتمدة من المجلس الطبي العام «GMC» في بريطانيا، والتي تؤهل للتصنيف المهني بعد التخرّج.

ودعت الوزارة الراغبين للالتحاق بهذا البرنامج إلى التقديم على مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية عبر الرابط التالي.

واشترطت الوزارة للتقديم على البرنامج، الحصول على شهادة اختبار اللغة الإنجليزية الدولي «IELTS» بدرجة إجمالية 7.5، ودرجة لا تقل عن 7.0 في كل مهارة اختبار أو شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية «OET»، والحصول على درجة «B» على الأقل في كل مهارات الاختبار «التحدّث والاستماع والقراءة والكتابة» على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها مدة عامين، ويُشترط كذلك خبرة إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات «مع سنة الامتياز».

وحددت التعليم الفترة من اليوم الثلاثاء «15 ديسمبر 2020» موعدًا للتقديم على البرنامج، وحتى يوم الثلاثاء «22 ديسمبر 2020» على أن يلتحق المتدرب بالبرنامج في أبريل 2021م.

كما نوهت الوزارة إلى أن التقديم سيُتاح مرة أخرى خلال شهري مارس وأكتوبر من العام المقبل 2021م.

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