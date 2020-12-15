«المرور»: تطبيق مخالفة «مسارات الطرق» في 5 مدن خلال أيام

جدد المرور السعودي، تذكيره بقرب تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق، وذلك في خمس مدن مختلفة.

وذكر المررو –عبر تويتر- أن «خمسة أيام هي المدة المتبقية على بداية الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق»، وذلك في كل من «مكة المكرمة - المدينة المنورة - عسير - الحدود الشمالية - محافظة القريات».

وكان المرور طبق منذ أيام مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، في مدن «جازان - الطائف - الباحة – الجوف».

اقرأ أيضًا:

«المرور» يشكر مواطنًا أبلغ عن فعل «خطير» على طريق جدة

بالفيديو.. «المرور» يتجاوب مع بلاغ مواطن ويقبض على قائد مركبة مخالف