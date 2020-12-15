«الأمن السيبراني» يصدر تحذيرًا عالي الخطورة من تحديثات لهواتف «آيفون»

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرات وصفها بـ«عالية الخطورة»، بشأن إصدار شركة آبل الأمريكية، تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.

وقال المركز الوطني، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المهاجم يمكن استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، مشيرًا إلى أنه يمكنه – أيضًا- الكشف والإفصاح عن المعلومات الحساسة.

وأشار إلى أن بعض التطبيقات الخبيثة يمكنها تجاوز تفضيلات الخصوصية، وإيقاف البرامج عن العمل فجأة عن بعد، وترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز، وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS)، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة «DoS»، وانتهاك سياسة المصادقة «Authentication policy».

وناشد المركز الوطني مالكي هواتف «آبل» باتباع توصيات الشركة وتحديث المنتجات تحديث المنتجات المتأثرة.