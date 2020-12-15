جامعة الأمير سطام تعلن فتح رغبات التخصيص للطلاب والطالبات

المتوقع إنهاؤهم مقررات السنة التحضيرية..
أعلنت جامعة اﻷمير سطام بن عبدالعزيز، فتح رغبات التخصيص للطلبة المتوقع إنهاؤهم مقررات السنة التحضيرية بنهاية الفصل الأول الحالي.
وأشارت الجامعة –عبر تويتر- إلى بدء إدخال رغبات التخصيص للطلاب والطالبات المتوقع إنهاؤهم مقررات السنة التحضيرية بنهاية الفصل الأول للعام 1442هـ، وذلك من خلال بوابة الخدمات الأكاديمية للطالب.
وأوضحت جامعة الأمير سطام، أن إدخال رغبات التخصيص مستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16-5-1442هـ.
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