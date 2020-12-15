شكرا لقرائتكم خبر عن من الأحد القادم.. رصد مخالفات طمس لوحة المركبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم (الثلاثاء) بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة، وذكرت عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن التطبيق سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي سعياً لرفع مستوى السلامة المرورية في الطرق.



كانت هذه تفاصيل خبر من الأحد القادم.. رصد مخالفات طمس لوحة المركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.