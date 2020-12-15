شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم لـ "الخليج 365": منظمة «اختبارات التيمز» تنظر إلى حجم التغيير في النتائج وليس ترتيب الدول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د.محمد المقبل أن المملكة حققت في دراسة الاتجاهات الدولية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم TIMSS 2019، نتائج متقدمة في جميع المؤشرات الرئيسة مقارنة مع العام 2015، إذ استطاعت المملكة أن تحول الانخفاض إلى موجة صاعدة، وبشكل ملحوظ للصف الثاني متوسط، مما يعد مكسباً ومنجزاً كبيراً لكل منسوبي التعليم والوطن

وقال في حديث لـ«الخليج 365» إن النتائج والمؤشرات الإيجابية التي حققتها المملكة في اختبارات التيمز 2019، لا يزال البعض ينظر فيها إلى ترتيب المملكة مقارنة مع الدول المشاركة، وليس إلى حجم التغيير الذي تحقق خلال مدة وجيزة من الاستعداد الذي لم يتجاوز 78 يوماً.

واستشهد د.المقبل بتصريحات الدكتور ديرك هاستيدت الرئيس التنفيذي لمنظمة تقييم التحصيل الدراسي IEA -المسؤولة عن تنفيد اختبارات التيمز- المنشورة في الموقع الرسمي للمنظمة من أن «الإعلام سيركز على ترتيب الدول، وما الدول الأعلى في الترتيب والدول الأقل، وهذا خطأ، وآخر ما ينبغي النظر إليه، إذ إن النظم التي ستركز فقط على ترتيبها لن تحقق الفائدة المرجوة من الدراسة، بل يجب التركيز على أمور أعمق من ذلك».

وأضاف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام أن تلك التصريحات تظهر أن الاختبار ليس تنافسياً أو مسابقة دولية، بل لمساعدة النظم التعليمية على الوقوف على الإصلاحات التعليمية التي ترفع من مستوى النظام التعليمي، مؤكداً أنّ نجاح وتقدم النظام التعليمي يقاس بمدى تقدمه بين الدورات وليس في ترتيبه، وبعدد النقاط التي حصل عليها، التي تمثّل عدداً من المهارات التي كان يفتقدها جيل سابق وحصل عليها الجيل الذي يليه.

وأشار إلى أن دراسة الاتجاهات الدولية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم TIMSS 2019، قد صُممت لتكون كل 4 سنوات، كأقل مدة يمكن أن يظهر فيها الأثر لأي إصلاح تعليمي أو تغيير، كما أن معدل ارتفاع الدول يأتي ما بين 12 إلى 15 نقطة وفق المعدل منذ نشأت هذه الاختبارات، وقليل ما تتجاوز الدول هذا المعدل، بينما تجاوزت المملكة هذا المعدل الدولي وحققت 22 نقطة، وبالتالي كان من غير الممكن أن ترتفع درجات المملكة أكثر مما حصلت عليه سواء للصف الرابع أو الثاني متوسط لو كانت الاستعدادات والبرامج العلاجية والتطويرية بدأت منذ 2015 وليس قبل 78 يوماً.

وأكد د.المقبل أن مؤشرات ارتفاع نتائج طلبة المملكة في اختبارات التيمز 2019، تظهر مقدار التقدم بين دورتي 2015 و2019 فى الرياضيات ثاني متوسط، إذ حققت المملكة المركز الرابع في أحسن تقدم لدولة على مستوى جميع الدول المشاركة، كما حققت المركز الثاني في أحسن تقدم على مستوى مجموعة دول العشرين.

‏وأضاف أن مؤشرات المملكة في مقدار التقدم لنتائج اختبارات التيمز بين دورتي 2015 و2019 في العلوم للثاني المتوسط، تكشف تحقيق المملكة المركز الأول في أحسن تقدم على مستوى جميع الدول المشاركة، وكذلك الأولي على مستوى مجموعة دول العشرين، موضحاً أن تحسّن نتائج المملكة في اختبارات التيمز 2019 سيؤدي إلى تحسّن في ترتيب المملكة في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي، إلى جانب تحسّن ترتيب المملكة في أنظمة التعليم عالمياً.