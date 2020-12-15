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300 منحة في الزمالة للأطباء السعوديين بهذه الشروط في بريطانيا
بالتعاون مع منظمة التدريب الطبي الإنجليزية ومستشفيات جامعة برمنغهام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التعليم بالتعاون مع منظمة التدريب الطبي الإنجليزية (HEE) ومستشفيات جامعة برمنغهام (UHB)، وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني عن تخصيص 300 مقعد ومنحة دراسية للتدريب الطبي للسعوديين في الزمالة العامة والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا.
يأتي ذلك عبر البرنامج السعودي – الإنجليزي الدولي للتدريب الطبي بعد التخرّج (IPGMTS)، حيث تم توفير 300 مقعد للأطباء السعوديين في مختلف التخصصات العامة والدقيقة والمعتمدة من المجلس الطبي العام (GMC) في بريطانيا، والتي تؤهل للتصنيف المهني بعد التخرّج.
وحددت التعليم الفترة من يوم الثلاثاء 30/ 4/ 1442هـ، الموافق 2020/12/15م، موعدًا للتقديم على البرنامج حتى يوم الثلاثاء 1442/5/7 الموافق 2020/12/22 ، على أن يلتحق المتدرب بالبرنامج في أبريل 2021م، كما نوهت الوزارة إلى أن التقديم سيُتاح مرة أخرى خلال شهري مارس وأكتوبر من العام المقبل 2021م
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