بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية المرحلة الثالثة

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

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بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب في تلقي طلبات التسجيل لدخول اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من الذين لم يسبق لهم التسجيل أو دخول اختبار الكفايات.

وكانت هيئة تقويم التعليم أعلنت تدشين نظام إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في 1/12/2020م، فيما تم فتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات اليوم الأحد الموافق 6/12/2020م.

موعد اختبار الرخصة المهنية

وستكون الفترة الأولى لاختبارات الرخصة المهنية (اختبار التخصص) خلال المدة من 23-30/1/2021م، بينما الفترة الثانية لاختبارات الرخصة المهنية (الاختبار التربوي العام) خلال المدة من 20-26/3/2021م.

مواصفات أسئلة اختبار الرخصة المهنية

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى أن جميع الأسئلة في اختبار الرخصة المهنية من نوع الاختيار من متعدد (أ، ب، ج، د)، وينبغي عند أخذ الاختبار الورقي أن تُظلَّل دائرة الحرف المقابل للإجابة الصحيحة لكل سؤال في ورقة الإجابة بقلم رصاص من نوع HB-2، ولا يسمح أبدًا باستخدام قلم الحبر السائل أو الجاف، وستوزع أقلام الرصاص في قاعة الاختبار، ويفضل أن يـحضر المختبر معه قلم رصاص من نوع HB-2 وممحاة، احتياطًا.

موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية

وقالت الهيئة إن موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية سيكون في 30/5/2021م، حيث تصدر هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بجميع أنواعها (ممارس، ومتقدم، وخبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما سيتم إصدار (رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة ممن يحملون مؤهلًا دون الجامعي.

