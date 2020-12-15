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WhatsApp لن يكون متوافقًا مع هذه الأجهزة في 2021
تشمل نظامي التشغيل أندرويد وiOS
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
العناوين الفرعية
سيتوقف تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا WhatsApp عن العمل على العديد من الهواتف الذكية قريبًا بسبب التحديثات التي تطرأ على أنظمة التشغيل أندرويد أو iOS والتطبيقات المواكبة لهذه التحديثات.
WhatsApp يودع الأجهزة التالية من الأيفون
واعتبارًا من عام 2021 لن يعمل واتساب على أي جهاز من أجهزة أيفون لا يحتوي على نظام تشغيل iOS 9 على الأقل، وهذا يشمل جميع طرازات أيفون 4، أما الأجهزة التالية تحتاج إلى تحديث نظام التشغيل الخاص بها إلى iOS 9 أو أحدث لمواصلة استخدام WhatsApp، وهي الموديلات 4S و 5 و 5S و 5C و 6 و 6S.
WhatsApp يتوقف على أجهزة أندرويد التالية
سيتوقف واتساب أيضًا عن العمل على الهواتف الذكية التي لديها إصدار سابق لنظام أندرويد 4.0.3، هذا يعني أن مستخدمي طرازات الهواتف المحمولة مثل HTC ديزاير، أو إل جي أوبتيموس بلاك أو موتورولا RAZR أو سامسونج جالاكسي إس 2 لن يتمكنوا من استخدام واتساب بشكل صحيح.
قد تتمكن بعض الأجهزة من دعم التطبيق إذا تلقت أنظمة التشغيل الخاصة بها تحديثًا ملائمًا، وإذا لم يحدث ذلك سيضطر المستخدمون إلى الحصول على هاتف ذكي جديد للاستمرار في استخدام خدمات واتساب.
كيفية معرفة إصدار نظام التشغيل على هاتفك
بالنسبة لهواتف أندرويد، اذهب إلى القائمة الرئيسية للهاتف اختر الإعدادات Settings، ثم اختر حول النظام About System أو حول الجهاز About Device وستظهر لك المعلومات.
بالنسبة لهواتف أيفون، اذهب إلى الإعدادات Settings، الخيار العام General option، تحديد المعلومات Information، وستظهر لك بيانات الهاتف.
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