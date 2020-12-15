حقيقة الأنباء المتداولة عن إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه وإحالته للتحقيقات

تداولت كثير من المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن صدور قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء اليوم الاثنين يقضي بإعفاء المستشار تركي آل الشيخ من منصبه.

وقد كشف الإعلامي تامر أمين أثناء تقديم برنامج أخر النهار والذي يذاع على القناة الفضائية النهار وان عن ما أثير حول هذه الأنباء دون أن يؤكد صحة الخبر أو ينفيه.

والأخبار التي تم تداولها بشأن إعفاء المستشار تركي آل الشيخ من منصبه أضافت إحالته للتحقيق هو ومجموعة من موظفي الدولة رفيعي المستوى بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد ورود أنباء عن تورطهم في عمليات فساد كبيرة تتعلق بتلقي رشاوي واستغلال نفوذ.

هذا وقد تم نشر تصريحات على لسان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة قد ثبت لديها تورط المستشار تركي آل الشيخ مع ضباط وموظفين بوزارة الدفاع في تعاملات مالية مشبوهة أكسبتهم أكثر من 1.2 مليار ريال وباشرت (158) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها (226) مواطنًا ومقيمًا، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وقامت بعض المواقع الإخبارية بنشر منها موقع امد بنشر بيان أوضحت إنه تفاصيل الأمر الملكي :

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ ، وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ، ورقم ( أ / 267 ) بتاريخ 26 / 9/ 1438هـ.

وبناء على ما أحيل من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بتركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.

أمرنا بما هو آت:

أولًا : إعفاء تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ من منصبه مع إحالته للتحقيق.

ثانيًا : تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وقد كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، منذ قليل حقيقة أنباء إعفائه من منصبه بأمر ملكي والتحقيق معه بقضايا تتعلق بالفساد.

وكتب آل الشيخ على صفحته في فيس بوك: ”الرجاء من جميع الأحباب عدم الاستماع للإشاعات المغرضة“.