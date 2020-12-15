شرح التسجيل وتسجيل الدخول لبلاك بورد التقنية Black Board لجميع…

هي منصة أو نظام معلوماتي، يتيح لك التفاعل مع المقرر الدراسي خارج فصول الجامعات، في أي وقت وفي أي مكان، حيث تعتبر بلاك بورد بيئة التعليم والتعلم عن بعد، التي توفر أكثر الحلول للتعليم عن بعد، وذلك لتوفرها على أدوات متعددة ومتطورة للاطلاع على مقرر الدرس والتفاعل معه بشكل سلسل، بالإضافة للتواصل مع أستاذ المقرر والطلاب في نفس المقرر، كما يمكن للطلبة اجتياز الواجب والاختبارت على بلاك بورد Black Board دون الحاجة للذهاب للجامعات.

وهذا ما يجعل نظام البلاكبورد، الملجئ الأفضل للجامعات السعودية للدراسة عن بعد، خصوصا في الوضع الحالي الذي يعيشه العالم بسبب أزمة كورنا، لهذا سيكون موضوعنا اليوم عن كيفية الدخول للبلاك بورد التقنية والتسجيل فيه.

بلاك بورد التقنية Black Board

بلاك بورد التقنية مفتوح طوال اليوم للطلاب والأساتذة، ليكون حلقة وصلة بين الطلاب والمتدربين في هذه الفترة، وفق نهج المؤسسة العامة للتدريب التقني، التي تعرف إقبالا متزايدا في هذه الفترة الحالية، وهذا التطور الذي تقوم به الكلية التقنية فهو تحت التطور التقني، الذي تسعى المملكة السعودية لتحقيقة وفق رؤية 2030 .

التسجيل في بلاك بورد الكلية التقنية

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني نظام رايات للدخول لبلاك بورد التقنية tvtc، هذا النظام يسمح للطلبة باختيار المسارات والبرامج المراد الالتحاق بها، وكل هذا يتم عبر زيارة موقع الكلية التقنية.

رابط التسجيل في بلاك بورد التقنية tvtc

أطلقت الكلية التقنية رابط التسجيل في البلاك بورد التقنية للمتدربين، لمعرفة البرامج والمسارات التي يجب التدرب عليها .

الرابط من هنا.

تسجيل الدخول لبلاك بورد التقنيه tvtc

خطوات تسجيل الدخول بلاك بورد كلية التقنيه في مايلي..

رابط الدخول لبلاك بورد التقنية tvtc هنا

ولتحصل على المزيد من المعلومات بشأن البلاك بورد، تواصل مع المؤسسة العامة للتقنية.

نجاحات البلاك بورد Black Board

لقد حققت بلاك بورد الكثير من النجاحات منذ بداياتها على الصعيد العالمي والسعودي بشكل خاص وهنا سنقدم لكم أبرز النجاحات التي حققتتها البلاك بورد في السنوات الأخيرة.

وصلت البلاك بورد لأكثر من 800 مؤسسة تستخدم نظامها.

برنامج بلاك بورد على الهاتف

هنا الكثير من المتدربين يفضلون الاشتغال والدراسة على بلاك بورد من خلال الهاتف، ولهذا يوجد برنامج بلاك على هواتف اندرويد وهواتف ايفون، فيكفي الدخول لمتجر التطبيقات وكتابة بلاك بورد لتحصل على البرنامج.