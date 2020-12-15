شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن": بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبالغ الدعم لشهر ديسمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 37 " ديسمبر 2020 ". أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 37 " ديسمبر 2020 ". وأكد " حساب المواطن " أنه يمكن استقبال طلبات الإعتراض إلكترونياً وذلك على الرابط التالي :هنا الجدير بالذكر أنه في حال قبول الإعتراض يتم صرف أي مستحقات للمستفيد بأثر رجعي .

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