شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" توضح موقف صاحب معاش التقاعد حال عودته إلى العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الثلاثاء موقف صاحب معاش التقاعد حال عودته إلى العمل .

وكدت أن الإجراء المتبع يتوقف على عمره ، فإذا كان أقل من الستين يتوقف صرف المعاش ، وإذا كان أكبر من 60 وأقل من 65 عام يختار بين الإعفاء من الاشتراك عن المدة الأخيرة، أو استئناف الاشتراك.

وإن كان أجره حال حالة الاشتراك يقل عن متوسط أجره الذي حسب على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط «أيهما أكبر» يسترد الفرق من المعاش .

أما إن كان عمره أكبر من 65 عام فلا يخضع للنظام ويستمر صرف المعاش كما هو .