شكرا لمتابعة خبر عن موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات تغيير معلومات لوحة المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، عن موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

وقالت قوات أمن الطرق إنه سسعياً لرفع مستوى السلامة المرورية، سيبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠ ديسمير.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت عن بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق بعد 7 أيام، وذلك في مناطق، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والحدود الشمالية، ومحافظة القريات.