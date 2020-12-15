شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدير مركز اللقاحات: لقاح كورونا صناعة محلية قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد مدير المركز السعودي للقاحات الدكتور مازن حسنين على إمكانية تصنيع لقاح كورونا الذي تستورده المملكة .
وقال " حسنين " في برنامج " ياهلا " على قناة " روتانا خليجية " أن هذا الفيروس ليس الأول ولن يكون الأخير ، وبالتالي فإن هناك استراتيجية لتصنيع اللقاحات في المملكة لحماية المواطنين والمقيمين .
وأضاف أن العمل جاري حالياً من خلال لجنة مختصة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير الصناعة لتوطين صناعة اللقاحات .
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