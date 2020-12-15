«التقاعد» تجيب عن أبرز 4 أسئلة حول إيقاف الصرف للوكلاء

أجابت المؤسسة العامة للتقاعد عن أبرز الأسئلة الشائعة الخاصة بإيقاف الوكالات وتوجيه الصرف لحسابات المستفيدين الشخصية.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن إيقاف الصرف للوكلاء يقصد به قصر صرف نصيب المستفيد من المعاش التقاعدي على حساب المستفيد البنكي الخاص

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد أن في حالة انتهاء الوكالة فلا يتم الصرف إلا بتقديم حسابات المستفيدين البنكية،وفي حالة إضافة مستفيدين جدد يقتصر الصرف في حساباتهم البنكية الشخصية.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يمكن فتح الحسابات البنكية متاح للجميع دون استثناء حد معين للعمر، وإمكان الولي/الوكيل استخدام الولاية/ الوكالة مع البنك لفتح حساب بنكي بأسماء القصر أو من لديه ظرف طبي ويكون وكيلًا على الحساب أو وليًا عليه.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فإنه يمكن تعديل بيانات المستفيد وإضافة الحساب البنكي من خلال التواصل مع مركز الاتصال «8001248889» أو من خلال خدمة العناية بالعملاء عر بوابة الخدمات الإلكترونية.

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