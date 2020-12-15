بمزايا مالية.. «التنمية الزراعية» يطلق برنامجًا تدريبيًا لحملة البكالوريوس والدبلوم

أعلن صندوق التنمية الزراعية، إطلاق برنامج التدريب التعاوني على رأس العمل؛ الذي يهدف إلى تزويد الخريجين الجدد من حملة الشهادة الجامعية وشهادة الدبلوم بالمهارات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص والعام.

وأوضخ الصندوق أن برنامج التدريب غير المنتهي بالتوظيف يستمر مدة ستة أشهر، ويشمل العديد من التخصصات، وهي: الزراعة، والعلاقات العامة، والتسويق، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والمالية والاستثمار، والمراجعة الداخلية، وكذلك تخصصات المخاطر والالتزام والشؤون القانونية.

وأضاف صندوق التنمية الزراعية، أن البرنامج يتضمن تسجيل المتدربين في التأمينات الاجتماعية، والحصول على شهادة إتمام للبرنامج، إضافة إلى تخصيص مكافأة شهرية للمتدربين بقيمة «3000» آلاف ريال للخريج الجامعي و«2000» ريال لخريجي الدبلوم.

وأشار الصندوق إلى أنه يسعى لاستقطاب المتدربين من خلال التواصل مع الجامعات والمعاهد للحصول على قوائم الخريجين، وكذلك الاستفادة من منصة برنامج «تمهير» التابع لصندوق الموارد البشرية «هدف».

وحول شروط الالتحاق بالبرنامج، أوضح الصندوق أنها تتضمن أن يكون التدريب وفق التخصصات المعلن عنها، وألا يقل معدل التخرج عن «جيد»، ويمكن التعرف على باقي معايير القبول والاطلاع على الفرص التدريبية المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال موقع الصندوق الإلكتروني.

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