ماذا يحدث حال عودة صاحب معاش التقاعد للعمل؟.. «التأمينات» توضح

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، القواعد المتبعة حال عودة صاحب معاش التقاعد إلى العمل، مشيرة إلى أنه يخضع للنظام المعمول به في هذا الشأن.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أن صاحب معاش التقاعد العائد للعمل إذا كان عمره عند العودة إلى العمل أقل من الستين يخضع للنظام إلزاميًّا، ويوقف صرف المعاش.

وأشارت إلى أن صاحب معاش التقاعد العائد للعمل إذا كان عمره عند تاريخ العودة أكبر من ستين ويقل عن خمسة وستين يتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك عن المدة الأخيرة، أو استئناف الاشتراك.

وفي حالة الاشتراك إذا كان أجره الذي يحصل عليه من العمل يقل عن متوسط أجره الذي حسب على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط «أيهما أكبر» يؤدَّى إليه الفرق من المعاش، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وإذا كان عمر صاحب معاش التقاعد العائد للعمل عند العودة «65» سنة فأكثر فلا يخضع للنظام، ويستمر صرف المعاش، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبالنسبة لصاحب معاش العجز غير المهني العائد إلى عمل خاضع للنظام قبل بلوغ سن الستين، فيتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة، فإن رأت أنه شُفي فيتم إيقاف معاشه، أما إذا ما زال عاجزًا فيتم التعامل معه كصاحب معاش التقاعد العائد إلى عمل يخضع للنظام، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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