«الشورى» يطالب بوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية

طالب مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم الثلاثاء– من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية.

وأوضح الشورى أنه على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية، لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عن بعد برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

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