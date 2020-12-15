السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 1226 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها اليوم، إلى وفاة 4 مصابين بتداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 622 حالة.

// انتهى //

13:53ت م

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أبوظبي 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 187,267 حالة.وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها اليوم، إلى وفاة 4 مصابين بتداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 622 حالة.// انتهى //13:53ت م0073

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