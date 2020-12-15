السعودية اليوم / أمانة القصيم تطرح 57 فرصة استثمارية بمدينة بريدة



بريدة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

طرحت أمانة القصيم 57 فرصة استثمارية بمدينة بريدة أمام القطاع الخاص، تضمنت تأجير مبنى تجاري لإقامة مدينة ألعاب ترفيهية على طريق علي بن أبي طالب وجسور مشاة على طريق الملك عبدالله ، وطريق الملك فهد ، وطريق علي بن أبي طالب.

كما تضمنت تأجير ملاعب رياضية وعدة مواقع إعلانية وأجهزة صرف آلي وأربعة مواقع لنقاط ذبح الأنعام بمدينة بريدة.

ودعت أمانة القصيم الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص وشراء كراسات الشروط والمواصفات، الدخول على " بوابة فرص " www.furas.momra.gov.sa

// انتهى //

13:46ت م

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