السعودية اليوم / "وزارة الصناعة" تنفّذ جولات تفقدية على المصانع للتحقق من وجود وصحة ملصق "ترشيد استهلاك المياه"



الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية عدداً من الجولات التفقدية على المصانع الوطنية المتخصصة في صناعة الأدوات الصحية، وذلك بهدف التحقق من وجود وصحة ملصق "ترشيد استهلاك المياه" على الأدوات الصحية.

تأتي هذه الجولات ضمن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تعزيز استخدام الأدوات المُرشدة التي تساهم في تقليل هدر المياه، وتحقيق الاستهلاك العادل لها.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان صحافي، أنه ومن خلال جولاتها التفقدية لم يتم رصد أي مخالفات تذكر في الالتزام بالمعايير والاشتراطات التي تم اعتمادها للأدوات الصحية المُرشدة للمياه، مبيّنة أن الجولات التفقدية شملت سبعة مصانع وطنية تعمل خطوط إنتاجها على توفير الأدوات الصحية، وجميعها حققت الجودة والمعايير المطلوبة.

وأكّدت الوزارة، أن فرقها العاملة ستواصل تنفيذ جولاتها على جميع المصانع الوطنية التي توفر الأدوات الصحية، لافتة إلى حرصها من خلال تلك الجولات على التأكد من التزام المصانع الوطنية بالمعايير والاشتراطات المطلوبة، وذلك من خلال التأكد من التزامها بتوفير منتجات ذات جودة عالية، وموافقة لاشتراطات الهيئة

وأشارت إلى أن فرق الوزارة تقوم خلال الزيارة بحصر المنتجات، وأنواعها لكل مصنع على حدة، والتأكد من تسجيلها كعلامة تجارية، وكذلك التأكد من تطبيق إلصاق البطاقات الخاص بأدوات ترشيد استهلاك المياه، والتأكد من صحة البطاقة الملصقة على المنتج.

وشددت الوزارة على أن التزام المصانع الوطنية بتوفير المنتجات ذات الجودة العالية والمطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة يأتي تأكيداً على الدور الاستراتيجي للوزارة في دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ويعزز في الوقت ذاته جودة المنتج المحلي، وحرص شركاء الوزارة من المصانع الوطنية على عكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، وما وصلت له هذه المنتجات من جودة تؤكد القدرة على توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه، بما يوفر احتياج المستهلكين.

// انتهى //

13:39ت م

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الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسنفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية عدداً من الجولات التفقدية على المصانع الوطنية المتخصصة في صناعة الأدوات الصحية، وذلك بهدف التحقق من وجود وصحة ملصق "ترشيد استهلاك المياه" على الأدوات الصحية.تأتي هذه الجولات ضمن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تعزيز استخدام الأدوات المُرشدة التي تساهم في تقليل هدر المياه، وتحقيق الاستهلاك العادل لها.وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان صحافي، أنه ومن خلال جولاتها التفقدية لم يتم رصد أي مخالفات تذكر في الالتزام بالمعايير والاشتراطات التي تم اعتمادها للأدوات الصحية المُرشدة للمياه، مبيّنة أن الجولات التفقدية شملت سبعة مصانع وطنية تعمل خطوط إنتاجها على توفير الأدوات الصحية، وجميعها حققت الجودة والمعايير المطلوبة.وأكّدت الوزارة، أن فرقها العاملة ستواصل تنفيذ جولاتها على جميع المصانع الوطنية التي توفر الأدوات الصحية، لافتة إلى حرصها من خلال تلك الجولات على التأكد من التزام المصانع الوطنية بالمعايير والاشتراطات المطلوبة، وذلك من خلال التأكد من التزامها بتوفير منتجات ذات جودة عالية، وموافقة لاشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.وأشارت إلى أن فرق الوزارة تقوم خلال الزيارة بحصر المنتجات، وأنواعها لكل مصنع على حدة، والتأكد من تسجيلها كعلامة تجارية، وكذلك التأكد من تطبيق إلصاق البطاقات الخاص بأدوات ترشيد استهلاك المياه، والتأكد من صحة البطاقة الملصقة على المنتج.وشددت الوزارة على أن التزام المصانع الوطنية بتوفير المنتجات ذات الجودة العالية والمطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة يأتي تأكيداً على الدور الاستراتيجي للوزارة في دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ويعزز في الوقت ذاته جودة المنتج المحلي، وحرص شركاء الوزارة من المصانع الوطنية على عكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، وما وصلت له هذه المنتجات من جودة تؤكد القدرة على توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه، بما يوفر احتياج المستهلكين.// انتهى //13:39ت م0067

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