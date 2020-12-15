السعودية اليوم / الموارد البشرية بالرياض تنظم مجموعة من الفعاليات والمبادرات لذوي الإعاقة



الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

نظَّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بوحدات الخدمات المساندة مجموعة من الفعاليات التعريفية والمبادرات لمستفيديها من ذوي الإعاقة .

وتضمنت الفعاليات بعض الفقرات والعروض المرئية عن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مراكز التأهيل ووحدات الخدمات المساندة وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع بعض الجهات الأهلية للتعاون في مجال تطوير الخدمات العلاجية والصحية والبرامج

// انتهى //

13:06ت م

0059



الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسنظَّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بوحدات الخدمات المساندة مجموعة من الفعاليات التعريفية والمبادرات لمستفيديها من ذوي الإعاقة .وتضمنت الفعاليات بعض الفقرات والعروض المرئية عن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مراكز التأهيل ووحدات الخدمات المساندة وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع بعض الجهات الأهلية للتعاون في مجال تطوير الخدمات العلاجية والصحية والبرامج الرياضية المقدمة لذوي الإعاقة، إلى جانب معرض مصاحب .// انتهى //13:06ت م0059

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