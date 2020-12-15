السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يطلق حملة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعوية



حائل 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، الحملة التوعوية "الخوارج شرار الخلق", التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة صالح بن علي الزبيدي، الذي قدم لسموه شرحاً عن الحملة الهادفة إلى توعية المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام من خطر الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإرهابية.

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13:06ت م

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