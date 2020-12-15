السعودية | قوات أمن المنشآت تحتفل بتخريج 1921 خريجاً في عدد من الدورات التأهيلية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 9 دقائق - 1:27 مساءً, 15 ديسمبر 2020 م
المناطق - الرياض
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، شهد قائد قوات أمن المنشآت المكلف، اللواء عبد الله بن سعد العتيبي، حفل تخريج عدد من الدورات التدريبية التأهيلية، بمعهد تدريب القوات بالرياض ومعهد تدريب قوات أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية ومركز تدريب القوات في مكة المكرمة ومركز تدريب القوات في محافظة جدة، بلغ عددهم (1921) خريجاً.
ونقل اللواء العتيبي في كلمة له تهنئة سمو الأمير عبد العزيز بن سعود للخريجين من قطاعي (أمن المنشآت والقوات الخاصة للأمن البيئي) الذين تم تخريجهم من معاهد ومراكز التدريب التابعة لقوات أمن المنشآت، مؤكداً ما تحظى به برامج تدريب منسوبي القوات من اهتمام ودعم غير محدود من سموه.
وأعرب قائد قوات أمن المنشآت المكلف، عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن بلادنا والحفاظ على أمنها، مهنئا الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة.
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