السعودية | لمن يحملون أموالًا وذهبًا فوق 60 ألف ريال: تجنبوا غرامة الـ25%

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن لمن يحملون أموالًا وذهبًا فوق 60 ألف ريال: تجنبوا غرامة الـ25% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 10:06 صباحًا, 15 ديسمبر 2020 م المناطق_الرياض دعت الجمارك السعودية المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة الذين بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها إلى ضرورة الإقرار عنها قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج وذلك من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية عبر الرابط، وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيًا وتزويد موظف الجمارك في مكتب الإقرار في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالرقم المرجعي لاستكمال إجراءات الإقرار، أو من خلال تطبيق الجمارك السعودية للأجهزة الذكية، مشيرةً بأن نموذج الإقرار متوفر أيضًا لدى مكاتب الإقرار في جميع المنافذ عند الرغبة بتعبئته ورقيًا.

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