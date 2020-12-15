شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الرئيس السابق لقصاصي الأثر يكشف كيفية مساهمتهم في تتبع المجرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف “راشد بن صالح العرق” الرئيس السابق لقصاصي الأثر بوزارة الداخلية كيفية مساهمة (المريّه) في كشف وتتبع المتورطين في القضايا الأمنية والسرقات.

وأكد أن وزارة الداخلية اعتمدت عليهم في كشف لغز العديد من السرقات بعد تسليط الضوء على المتهمين ، وفقاً لـ " العربية " .

وأضاف أن قصاص الأثر له هيبة بين الناس ويظهر الخوف على السارق ويتم تمييز مواصفات للص من خلال الأثر كمعرفة إن كان طويل أم قصير أو ن كانت هناك علامة معينة لديه أو نجو ذلك ، كما يتم تتبع الأثر لمعرفة المكان الذي وصل وخرج منه ، وغيرها من الجهود التي كان لها فائدة كبرى في الكشف عن المجرمين .