شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تكشف آلية توزيع الدرجات وتضع دقيقتين لكل فقرة في الاختبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أزاحت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، الستار عن آلية توزيع درجات الفصل الدراسي الأول على كامل مقرر المنهج الدراسي في الأسبوعين السابع والثامن عشر.

وحددت الوزارة، من خلال الدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات دقيقتين لكل فقرة في الاختبار، مشددة على أهمية أن يسبق الاختبار خمس دقائق تهيئة من قبل المعلم للطلاب، يعرفهم فيها بأهمية آلية وطريقة أداء الاختبار، على أن يراعي في ذلك أن تغطي فقرات الاختبار قدر المستطاع موضوعات المقرر الدراسي.

وناشدت المعلمين برصد الدرجات في نظام نور بذات الآلية التي تم الرصد بها خلال فترات التقويم أثناء الفصل الدراسي الأول 1442، وتقوم المدرسة باستخراج النتائج بنفس الآلية المعمول بها سابقاً، مع مراعاة حصر الغائبين عن الاختبارات والمخفقين فيها والتواصل معهم ومعرفة أسباب غيابهم ووضع الخطط العلاجية اللازمة، ويكون موعد إعلان النتائج في آخر يوم من أيام الاختبارات.