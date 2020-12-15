السعودية: هيئة مكافحة الإشاعات تكشف حقيقة العثور على كنز مدفون في مكة - شاهد

ردت هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، على الانباء المتداولة بشان العثور على كنز مدفون عثر عليه في مدينة مكة المكرمة.

جاء ذلك بعد تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية مجموعة صور قيل إنها لكنز مدفون عثر عليه في مدينة مكة المكرمة.

وقالت هيئة مكافحة الإشاعات عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر": " ما يتداول عن العثور على كنز مدفون في مكة غير صحيح".

وأضافت: "هي إشاعة قديمة تنتشر سنويا من مدينة لأخرى، وناشرها يستخدم صورا عشوائية من أرشيف الأنترنت".