«حساب المواطن» يوضح تأثير نوع وحالة السكن على الدعم

جدد برنامج حساب المواطن، تأكيده بأن نوع السكن أو حالة السكن لا تؤثر على قيمة الدعم المقدم للمستفيد.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الشأن، أن «حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن؛ حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار (دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم)».

وتابع البرنامج، أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي.

من جهة أخرى، أوضح البرنامج انه يمكن تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية «تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي» بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كان الشخص مستحق للدعم على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.

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