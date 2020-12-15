سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق بالمملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد، مستجدات الحالة المطرية على مناطق عدة بالمملكة، لليوم الثلاثاء.

وأشار المرصد –عبر تويتر- إلى تكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة تبوك خاصة الأجزاء الجنوبية منها، كذلك على أجزاء من مناطق: الجوف، والحدود الشمالية والمدينة المنورة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، المسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، المدينة المنورة وأجزاء من مكة المكرمة تشمل السواحل منها، كذلك على مناطق الحدود الشمالية والجوف و حائل.

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