«الغذاء والدواء» توضح حقيقة تبييض أكياس الشاي بالكلور أو الأوكسجين

اكدت هيئة الغذاء والدواء أن أكياس الشاي المتداولة في الأسواق آمنة تمامًا، ومطابقة للمواصفات، وأنه لم يتم تبييضها بالكلور أو الأوكسجين.

وذكرت الهيئة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «أكياس الشاي المعبأة مطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تكفل سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك».

وقال المواطن في استفساره «هل أكياس الشاي التي تصل أسواقنا تم تبييضها بمركبات الكلور أو بأخرى آمنة كالاوكسجين؟».

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