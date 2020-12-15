السديس: المملكة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التطاول على سيادتها

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أبدى الرئيس العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، استنكاره للاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة. أبدى الرئيس العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، استنكاره للاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة. وأكد أن هذا الهجوم يستهدف تهديد أمن المملكة إلا أن مثل هذه الأفعال لا تزيد المملكة إلا قوة وعزيمة وإصرار على منهجها الثابت القويم الوسطي المعتدل المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأضاف أن المملكة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التطاول على سيادتها وثوابتها ومقدساتها، وأنها لن تتهاون في ردع أهل الأهواء الضالة والمذاهب المنحرفة.

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