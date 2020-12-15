شكرا لمتابعة خبر عن مدينة بريطانية تستعين بمبتعث من جامعة "جازان" لتطوير قاعدة بيانات للمستشفيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

في إنجاز علمي هام ، نجح مبتعث من جامعة جازان في تطوير قاعدة بيانات لمستشفيات في مدينة أبردين البريطانية .

وأكد المبتعث من كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة جازان " الودعاني " أنها قاعدة بيانات معيارية لسكان المدينة ، بينما كانت قاعدة البيانات السابقة غير دقيقة ولا تمثل المرضى وتشخيص مرضى القلب .

ووجه "الودعاني " شكره لرئيس جامعة جازان على متابعة الطلاب هناك والإهتمام بتحقيق أعلى المعايير العلمية .