شكرا لمتابعة خبر عن قصة «عود» أمن الدولة المشارك في مهرجان الإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، عن قصة العود المعروض في إحدى زوايا جناح رئاسة أمن الدولة المشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل في الصياهد، والتي يعد بطلها فنان العرب محمد عبده.

وكان الفنان محمد عبده، قد أهدى هذه الآلة لنزلاء سجن المباحث في الحائر قبل عامين من الآن؛ حيث كتب: «إلى زملائي قسم الموسيقى في نزل الحائر مع أطيب الأمنيات»، ليكون داعماً ومحفزاً لهم، عندما تصلهم الهدية من قامة فنية كأبي نورة، ورسالة تهدف إلى تعزيز مواهبهم الموسيقية.

وتضمن الجناح لوحات وتحف ومشغولات يدوية من صنع النزلاء، حتى أن الزائر لا يفرق بينها وبين صنع المحترفين، وتمكين هؤلاء النزلاء من هواياتهم الفنية من الأساليب المستخدمة في محاربة التطرف.