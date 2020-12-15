شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " الجوازات " بشأن طريقة التصرف عند وفاة عامل أجنبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توجه مواطن باستفسار للمديرية العامة للجوازات، حول كيفية التصرف بعد وفاة السائق الخاص.
وقال المواطن في استفساره: " قمنا بالإبلاغ عن الوفاة؛ حسب توجيه السفارة الهندية يجب إصدار تأشيرة خروج نهائي، لكن اتضح لنا أثناء دخولنا لخدمات ابشر أن حالة العامل يجب ألا تكون متوفى؛ نأمل توضيح طريقة التصرف ؟ ".
ومن جانبها أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يجب مراجعة الأحوال المدنية لإتمام إصدار شهادة الوفاة والتنويه على سجل الجثمان بعبارة " متوفى " والتواصل مع إدارة الجوازات عبر خدمة الرسائل والطلبات.
وأشارت إلى أنه يجب إرفاق خطاب موافقة الشرطة والأمارة والسفارة على ترحيل الجثمان لمنحه تأشيرة خروج نهائي والمنفذ يتأكد من وجود بوليصة الشحن، والتقرير الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من " الجوازات " بشأن طريقة التصرف عند وفاة عامل أجنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.