آل الشيخ يكشف عن خبر إعفائه !

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ناشد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الجميع بتحري الدقة فيما ينشر بخصوصه.

وقال آل الشيخ: ” الرجاء من جميع الأحباب عدم الإستماع للإشاعات المغرضة ” . ويأتي ذلك في أعقاب مزاعم إعفاء آل الشيخ من منصبه بأمر ملكي. Source slaati





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