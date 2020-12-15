تعرف على إمكاناتها.. تقنية “الرجيع الصفري” لأرامكو تفوز بجائزة “وورلد أويل” لعام 2020

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كشفت شركة أرامكو، أمس الإثنين، عن تحقيقها إنجازًا بحصول تقنية الرجيع الصفري لمعالجة المياه على جائزة “وورلد أويل” لعام 2020.
وحصلت التقنية على جائزة أفضل تقنية في إدارة المياه، وذلك بعد إثبات فعاليتها في تحلية مياه البحر وتحويلها إلى “مياه ذكية”.
وتقوم التقنية باستغلال الخصائص الأيونية لمياه البحر لإعادة استخدامها كمياه حقن في آبار النفط لزيادة كفاءة عملية استخلاص النفط.
وتسهم التقنية في الحفاظ على المياه الجوفية، بالإضافة إلى دورها في زيادة إنتاج وكفاءة آبار النفط، مما يساعد على استدامة الموارد المائية وحماية الموارد الطبيعية من الهدر والحد من الانبعاثات الكربونية.
Source akhbaar24.argaam
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