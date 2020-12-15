شاهد.. حـادث تصادم بين سيارتين قطعتا الإشارة المرورية في الرياض

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رصدت كاميرا أحد المواطنين حـادث تصادم بين سيارتين في تقاطع إشارة مرورية شرق مدينة الرياض. وأظهر فيديو رصدته كاميرا مثبتة داخل سيارة، تصادم مركبتين لم تلتزما بالإشارات المرورية. ونتج عن ذلك تصادم المركبتين المخالفتين أثناء سيرهما بسرعات عالية في تقاطع الطرق. Source akhbaar24.argaam





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