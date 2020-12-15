المجمع الانتخابي يصادق رسميًّا على بايدن رئيسًا للولايات المتحدة

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صادق المجمع الانتخابي رسميًّا على جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.

وأكد المجمع الانتخابي الأمريكي فوز بايدن برئاسة أمريكا بعد تجاوزه 270 صوتًا بانتهاء ولاية كاليفورنيا من التصويت.

واتخذت أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية أهمية كبيرة بسبب زعم دونالد ترامب حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق دون أي أساس.

وتظهر نتائج انتخابات نوفمبر أن الديمقراطي بايدن، الذي شغل في السابق منصب نائب الرئيس الأميركي، حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، متجاوزًا حاجز 270 صوتًا اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة الأميركية.

ومن المقرر أن يبدأ بايدن ونائبته كاملا هاريس فترتهما الرئاسية في 20 يناير، ولا توجد هناك أي فرصة لأن تبطل عملية التصويت، فوز بايدن. Source almowaten





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