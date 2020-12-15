«المرور» يشكر مواطنًا أبلغ عن فعل «خطير» على طريق جدة

تخوفًا من وقوع حادث..
تجاوب المرور السعودي مع بلاغ مواطن، حول مخالفة ارتكبها أحد قادة المركبات بجدة، معلنًا أنه تم إيقاف صاحب المخالفة.
وذكر المرور –عبر تويتر-: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم إيقاف مالك المركبة».
وقال المواطن إن قائد المركبة قام بالدخول الى مساره على الطريق بشكل قد يتسبب في وقوع حادث إضافة إلى أنه لم يترك مسافة بينه وبين السيارة أمامه.
@eMoroor— Salman (@salmanio92) December 14, 2020
جده - كبري شارع فلسطين
باتجاه طريق الحرمين
هذا الشخص قام بالدخول الى مساري بطريقه قدد تتسبب بحادث بالاضافه لعدم ترك مسافه بينه وبين السياره امامه بعد ذلك
ارجو منكم التعامل معه ..
"بيانات المركبه متوفره" pic.twitter.com/9lxUoMyObr
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