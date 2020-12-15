شركة مصفاة أرامكو موبيل سامرف تعلن وظائف رجال أمن لحملة الثانوية

︎ :

.



تعلن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف أمنية بمسمى رجل أمن متدرب (ٍSecurity Man Trainee) لحملة الثانوية العامة (لا يشترط الخبرة) على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– أن يكون العمر ما بين 20 و 25 سنة.

– أن لا يقل الطول عن 165 سم.

– أن لا تزيد مؤشر كتلة الجسم عن 35 (لحساب كتلة الجسم إضغط هنا)

– قادر على حمل سلاح فتاك أو غير فتاك وفقاً لإجراءات الشركة.

– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة من سنة إلى سنتين أو الدورات الأمنية ميزة إضافية).

الوصف الوظيفي:

أداء واجبات العمليات الأمنية لحماية أصول سامرف وفقاً للإجراءات المعمول بها والتعليمات من قائد المناوبة الأمنية.

المهام الوظيفية:

– إجراء فحص أمن لجميع شارات الأفراد والمركبات التي تدخل وتخرج من مرافق سامرف وفقاً للإجراءات المعمول بها.

– رصد ومراقبة تحركات الأفراد والمواد داخل وخارج مرافق سامرف.

– تنفيذ مهمة الدوريات مشياً أو على سيارة وفقاً لتعليمات قائد وردية الأمن.

– مراقبة تحركات الزوار حسب الإجراءات المتبعة.

– الاستجابة لجميع حالات الطوارئ في الموقع والتدريبات والإغلاق والمناوبات.

– حضور جميع التدريبات وبرامج التطوير والدورات حسب تعليمات قائد الوردية.

– الإبلاغ عن جميع الحوادث (الأمن، الحريق، السلامة) أثناء سير العمل إلى قائد الوردية الأمنية.

– أداء عمل الوردية حسب تعليمات قائد الوردية.

– أداء متطلبات الوظيفة الأخرى كما هو مطلوب من الرئيس المباشر.

المزايا:

– رواتب تنافسية

– بدل مواصلات

– بدل سكان يعادل ثلاث رواتب سنوياً.

– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين

– بدل تعيين

– مكافأة الأداء السنوي

– مكافأة رمضان

– برنامج تمليك المنازل

– خطة الإدخار

– مكافآت الخدمة

– فرص التطوير

– المرافقة الطبية للمُعالين

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/4/29هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/380PLEF ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

Source wadhefa

